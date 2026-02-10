Умер адвокат Генрих Падва

Силовые структуры
10:27, 10 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин сжег чужой автомобиль после спора о парковочном месте

В Кронштадте россиянин сжег автомобиль отказавшегося уступить место соседа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Кронштадте полиция устанавливает обстоятельства ЧП во дворе дома на улице Советской, в ходе которого полностью сгорел автомобиль Nissan Qashqai. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Известия».

По имеющейся информации, предварительной версией случившегося считают спор двух автолюбителей из-за парковки. Мужчины не смогли договориться, и тогда 43-летний местный житель сжег машину 33-летнего соседа, отказавшегося уступить ему место. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Уфы рассмотрел дело в отношении 43-летнего россиянина, сжегшего шесть машин.

