Россиянин сжег чужой автомобиль после спора о парковочном месте

В Кронштадте россиянин сжег автомобиль отказавшегося уступить место соседа

В Кронштадте полиция устанавливает обстоятельства ЧП во дворе дома на улице Советской, в ходе которого полностью сгорел автомобиль Nissan Qashqai. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Известия».

По имеющейся информации, предварительной версией случившегося считают спор двух автолюбителей из-за парковки. Мужчины не смогли договориться, и тогда 43-летний местный житель сжег машину 33-летнего соседа, отказавшегося уступить ему место. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

