18:04, 12 августа 2025Силовые структуры

Россиянин шесть лет из мести поджигал машины своих врагов

В Уфе мужчина сжег шесть автомобилей знакомых из мести
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ

Кировский районный суд Уфы рассмотрел дело в отношении 43-летнего россиянина, сжегшего шесть машин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе Республики Башкортостан.

По данным ведомства, с 2018 до 2023 года мужчина из мести поджигал автомобили своих врагов. Он сжег машины двух коллег, трех сотрудников правоохранителей органов, преподавателя университета и врача, уточняет Башинформ. Сумма ущерба составила семь миллионов рублей.

Суд признал россиянина виновным по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ и назначил ему шесть лет лишения свободы колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Уфе задержали мужчину, из ревности поджегшего машину бывшей подруги.

