Россиянин шесть лет из мести поджигал машины своих врагов

В Уфе мужчина сжег шесть автомобилей знакомых из мести

Кировский районный суд Уфы рассмотрел дело в отношении 43-летнего россиянина, сжегшего шесть машин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе Республики Башкортостан.

По данным ведомства, с 2018 до 2023 года мужчина из мести поджигал автомобили своих врагов. Он сжег машины двух коллег, трех сотрудников правоохранителей органов, преподавателя университета и врача, уточняет Башинформ. Сумма ущерба составила семь миллионов рублей.

Суд признал россиянина виновным по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ и назначил ему шесть лет лишения свободы колонии общего режима.

