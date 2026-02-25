Реклама

Россия
11:58, 25 февраля 2026Россия

Очевидцы рассказали об обстоятельствах исчезновения девятилетней российской школьницы

Исчезнувшая смоленская школьница не попала ни на одну из камер наблюдения
Майя Назарова

Фото: Ilya Moskovets/ URA.RU / Globallookpress.com

Девятилетняя школьница, которая исчезла на прогулке с собакой в Смоленской области, не попала ни на одну из камер видеонаблюдения. До пропажи ребенка видела местная жительница. О других обстоятельствах рассказали жители российского региона РЕН ТВ.

Волонтеры, занимающиеся поисками несовершеннолетней, отметили, что мать обнаружила только собаку, а дочь будто испарилась. Доброволец Павел Абрамов сообщил, что ближайшая территория к месту, где в последний раз находился ребенок, обследована.

Кроме того, специалисты отсмотрели записи с двух камер видеонаблюдения, но на них девочка не появилась. Еще в двух направлениях, куда могла уйти школьница, камер нет. Местные жители в соцсетях делились информацией о том, что заметили подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка. Часть комментаторов предположила, что девочка могла провалиться в незакрытый люк.

В силовых структурах допустили, что пропавшая может находиться в другом регионе. Об исчезновении несовершеннолетней стало известно 24 февраля.

