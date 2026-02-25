Реклама

Раскрыты подробности задержания командующего ВСУ на Украине

Генпрокурор Кравченко подтвердил задержание командующего ВСУ Украинца
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom  

Командующий логистикой Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Украинец и начальник управления Службы безопасности в Житомирской области Владимир Компаниченко были задержаны по подозрению в хищении 1,4 миллиарда гривен (около 2,5 миллиарда рублей), выделенных на строительство укрытий для самолетов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащую защиту авиации, а стоимость работ была существенно завышена», — сказано в сообщении.

Также утверждается, что с целью сокрытия нарушений планировалось передать 13 миллионов гривен (около 23 миллионов рублей), что составляет около 1 процента от общей суммы проекта, сотрудникам военной контрразведки в качестве взятки. Задержание сотрудников подтвердил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Ранее стало известно, что командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца и начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко задержали на Украине.

