Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:19, 25 февраля 2026Бывший СССР

Россия обсудила военное сотрудничество с поддержавшей Украину страной

Минобороны РФ обсудили с Азербайджаном военное сотрудничество
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Делегация Минобороны России провела переговоры с азербайджанской стороной, обсудив текущее взаимодействие и перспективы военного сотрудничества. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана.

Российскую сторону возглавил начальник вооружения и заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов. Азербайджанскую делегацию представлял заместитель министра обороны и командующий Военно-воздушных сил (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде.

«На встрече было обсуждено текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — сказано в сообщении.

Ранее посол Киева в Баку Юрий Гусев заявил, что Украина высоко ценит и благодарит Азербайджан за солидарность с начала специальной военной операции (СВО). «Слова особой благодарности я хочу адресовать Азербайджану — его руководству и народу, которые с первых дней конфликта проявили искреннюю солидарность с Украиной», — подчеркнул дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ремонт «Дружбы» не будет быстрым. Из-за нефтепровода Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    На Украине призвали готовиться к «войне вдолгую»

    Европу призвали «говорить на языке силы»

    Раскрыта судьба идеи использования активов России для Украины

    Власти России начали реагировать на падение нефтегазовых доходов

    В российском городе под весом снега рухнули сразу две крыши

    Влюбленная пара занялась сексом на глазах у детей в туристическом месте

    В России ответили на призыв Буданова не наносить удары по центрам принятия решений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok