Украина поблагодарила Азербайджан за солидарность с начала СВО

Гусев: Украина высоко ценит Азербайджан за солидарность с начала СВО
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Украина высоко ценит и благодарит Азербайджан за солидарность с начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил посол Киева в Баку Юрий Гусев, передает Telegram-канал Minval Politika.

«Слова особой благодарности я хочу адресовать Азербайджану — его руководству и народу, которые с первых дней конфликта проявили искреннюю солидарность с Украиной», — подчеркнул дипломат.

По словам Гусева, Баку оказывает Киеву гуманитарную помощь. Она включает в себя передачу энергетического оборудования и восстановление инфраструктуры.

В середине февраля президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев провели очередную встречу. Она состоялась в Мюнхене, где проходила конференция по безопасности с участием НАТО и европейских лидеров.

