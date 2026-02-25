Реклама

Сообщения о планах заставить безработных убирать снег на улицах не подтвердились

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Нафикова / АГН «Москва»

Информация о том, что безработных россиян заставят убирать снег на улицах, не подтвердилась. Авторы подобных сообщений исказили заявление председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. В действительности парламентарий просит изучить предложение и подготовить рекомендации регионам по его практической реализации.

В публикации говорится, что Нилов предложил создать «коммунальный резерв» — реестр граждан, которых можно оперативно привлекать к периодическим работам по уборке снега и устранению последствий непогоды. Соответствующее обращение он направил зампреду правительства Марату Хуснуллину.

Согласно документу, предлагается привлекать людей по гражданско-правовым договорам для расчистки дворов, пешеходных маршрутов, проездов и территорий социальных объектов, а также для срочных аварийных работ при стихийных бедствиях. В качестве участников «коммунального резерва» рассматриваются зарегистрированные безработные, самозанятые, те, кто ищет подработку, а также несовершеннолетние — при соблюдении ограничений трудового законодательства.

Нилов в своем Telegram-канале уточнил, что перечисленные лица могут проделывать эту работу за сдельную оплату.

Информация о том, что безработные россияне будут вынуждены убирать снег на улицах, не получила распространения в СМИ. Ряд изданий опубликовали корректное предложение Нилова. В их числе «Вести Приморье», «Новости Mail» и mk.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

