Экономика
07:47, 25 февраля 2026Экономика

Трамп назвал объемы полученной от Венесуэлы нефти

Трамп: США получили от Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти
Вячеслав Агапов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kenny Holston / Pool / Reuters

США получили от Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти. Объем полученного сырья назвал президент страны Дональд Трамп.

Во время обращения к Конгрессу глава государства озвучил количество полученных отгрузок и назвал Каракас «новым другом и партнером» Америки.

Также в рамках обращения Трамп подчеркнул, что США делают в этом большие успехи в увеличении добычи ископаемого топлива. По его словам, добыча нефти и газа на территории страны выросли более чем на 600 тысяч баррелей в сутки.

Президент ранее упоминал, что у него есть план использовать вакуум власти, чтобы наладить нефтяную инфраструктуру страны и продавать ресурсы другим странам. Отдельно он намекнул, что при проамериканской власти поставки нефти в Китай, который остается основным покупателем сырья из Венесуэлы, могут сохраниться.

Несмотря на то, что запасы сырья в Венесуэле превышают резервы Саудовской Аравии, значительная их часть представляет собой сверхтяжелую нефть, которая по своим свойствам ближе к битуму, чем к углеводородной жидкости. Такой тип сырья трудно извлекать и очищать.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп захотел привлечь к развитию местного энергорынка ведущих американских нефтегигантов, как Chevron, Shell, ConocoPhillips и Exxon. Однако глава Exxon Даррен Вудс усомнился в перспективности такого рода инвестиций, из-за чего американский лидер пригрозил Exxon запретом работать на венесуэльском рынке.

