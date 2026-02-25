Реклама

03:46, 25 февраля 2026Бывший СССР

Ученый Ланьков прокомментировал свое задержание в Латвии

Ученый Ланьков намерен продолжить лекционную поездку после депортации в Эстонию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ланьков

Андрей Ланьков. Фото: Mareks Steins / Unsplash

Российский ученый, профессор Университета Кукмин Андрей Ланьков в беседе с РИА Новости прокомментировал свое задержание в Латвии.

По его словам, ситуация «почти что разрешилась». Он отметил, что намерен продолжить свою лекционную поездку после депортации в Эстонию.

Ранее в Риге сотрудники латвийской полиции задержали российского ученого Ланькова. Это произошло во время его лекции под названием «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи».

Андрей Ланьков является одним из ведущих российских корееведов. В 1990-х ученый работал в Южной Корее и Австралии, с 2004 года преподает в Сеуле.

