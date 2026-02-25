Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:46, 25 февраля 2026Силовые структуры

Уголовник-насильник напал на сотрудника российской колонии

В Чувашии уголовник напал на сотрудника колонии, обыскавшего тумбочку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В республике Чувашия предстанет перед судом 66-летний уголовник, отбывающий наказание в исправительной колонии № 1. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, отбывающий наказание за совершение насильственных преступления против половой свободы личности уголовник напал на сотрудника, который осматривал его прикроватную тумбочку. Охранник обнаружил, что осужденный хранит запрещенные к хранению предметы. После этого заключенный напал на сотрудника колонии и начал избивать, в итоге охраннику были нанесены телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по стать о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

Ранее в В Забайкальском крае сотрудники Следственного комитета (СК), ФСБ и ФСИН выявили в одной из местных колоний подпольную ячейку, которая склоняла осужденных к терроризму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас всю ночь бомбили». ВСУ атаковали химзавод в российском регионе. Очевидцы сравнили взрывную волну с землетрясением

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Семи российским вузам объявили предостережение

    Бортпроводник был уволен из-за мастурбации перед коллегой и выиграл дело

    Россиянка получила 12 лет колонии за распространение листовок

    Определена неочевидная причина развития жировой болезни печени

    Иглесиас обвинил вице-премьера Испании в клевете и потребовал компенсацию

    Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

    Москву завалило снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok