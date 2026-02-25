Уголовник-насильник напал на сотрудника российской колонии

В Чувашии уголовник напал на сотрудника колонии, обыскавшего тумбочку

В республике Чувашия предстанет перед судом 66-летний уголовник, отбывающий наказание в исправительной колонии № 1. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, отбывающий наказание за совершение насильственных преступления против половой свободы личности уголовник напал на сотрудника, который осматривал его прикроватную тумбочку. Охранник обнаружил, что осужденный хранит запрещенные к хранению предметы. После этого заключенный напал на сотрудника колонии и начал избивать, в итоге охраннику были нанесены телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по стать о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.

