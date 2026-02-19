В российской колонии выявили подпольную ячейку ИГИЛ

СК: В забайкальской колонии выявили ячейку, склоняющую осужденных к терроризму

В Забайкальском крае сотрудники Следственного комитета (СК), ФСБ и ФСИН выявили в одной из местных колоний подпольную ячейку, которая склоняла осужденных к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель краевого управления СК Егор Марков.

По версии следствия, в деятельности ячейки участвовали семь человек, осужденных по тяжким и особо тяжким статьям. Их сообщество действовало в период с 2014 по 2025 год, а его целью стала пропаганда терроризма и склонение осужденных к терактам. Организаторов и основных участников ячейки задержали на территории Дагестана, Волгоградской области, а также Забайкальского и Краснодарского краев. По местам их жительства прошли обыски, изъята литература и мобильные телефоны.

Сейчас все задержанные подозреваются в организации террористического сообщества и участии в нем. Еще двоим вменяют содействие и финансирование терроризма. Пять злоумышленников отправлены под стражу, еще двое — находятся в колониях Забайкальского края.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в силовых структурах, все задержанные являются сторонниками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

