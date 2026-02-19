В расправах банды спецназовцев участвовал российский адвокат

«Ъ»: Адвокат Силин получил 9 лет за убийства банды спецназовцев и ушел на СВО

Суд в Подмосковье огласил приговор одному из участников банды спецназовцев, на счету которой более 40 жертв. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Речь идет об адвокате Международной коллегии адвокатов «Евразийский союз» Владимире Силине. В прошлом он работал начальником службы безопасности склада временного хранения и по просьбе работодателя — некого Сидорова — организовал расправу над тремя его партнерами в период с 1999 по 2000 годы. Одну из них мужчина исполнил лично, а для двух других привлек спецназовцев.

Банда действовала по отлаженной схеме: сначала они предъявляли будущей жертве поддельные удостоверения сотрудников милиции, а затем отвозили ее в укромные места. Оттуда их «задержанные» уже не возвращались.

На Силина вышли благодаря показаниям другого участника банды — бывшего военного Николая Трушкова. Экс-адвокат также пошел на сделку со следствием. Он дал показания на заказчика и сообщников, получил девять лет колонии строгого режима и подписал контракт с Министерством обороны России, чтобы уехать в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее несколько других участников банды спецназовцев тоже отправились на СВО.