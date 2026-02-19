Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:35, 19 февраля 2026Силовые структуры

В расправах банды спецназовцев участвовал российский адвокат

«Ъ»: Адвокат Силин получил 9 лет за убийства банды спецназовцев и ушел на СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Суд в Подмосковье огласил приговор одному из участников банды спецназовцев, на счету которой более 40 жертв. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Речь идет об адвокате Международной коллегии адвокатов «Евразийский союз» Владимире Силине. В прошлом он работал начальником службы безопасности склада временного хранения и по просьбе работодателя — некого Сидорова — организовал расправу над тремя его партнерами в период с 1999 по 2000 годы. Одну из них мужчина исполнил лично, а для двух других привлек спецназовцев.

Банда действовала по отлаженной схеме: сначала они предъявляли будущей жертве поддельные удостоверения сотрудников милиции, а затем отвозили ее в укромные места. Оттуда их «задержанные» уже не возвращались.

На Силина вышли благодаря показаниям другого участника банды — бывшего военного Николая Трушкова. Экс-адвокат также пошел на сделку со следствием. Он дал показания на заказчика и сообщников, получил девять лет колонии строгого режима и подписал контракт с Министерством обороны России, чтобы уехать в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее несколько других участников банды спецназовцев тоже отправились на СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на вопрос об убийстве Путина

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    В Польше высказались о возможности создания ядерного оружия

    Европа замерзнет

    Российский подросток пришел с ножом в школу и напал на сверстника

    Санавиацию задействовали из-за нападения подростка с ножом в российской школе

    385-килограммовая порномодель рассказала о фетишах своих клиентов

    Фото Зендеи и Роберта Паттинсона для журнала оценили в сети фразой «что здесь происходит»

    Похитившего три миллиарда на военных госконтрактах вернули в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok