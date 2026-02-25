Власти сообщили о жертвах и раненых при атаке ВСУ на химзавод в российском городе

Анохин: Четыре человека стали жертвами атаки ВСУ на предприятие под Смоленском

Четыре человека стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданское химическое предприятие ПАО «Дорогобуж» в городе Дорогобуже Смоленской области, еще десять пострадали. Официальные данные властей сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram.

По его словам, все пострадавшие являются сотрудниками химзавода, их доставили медучреждение. Состояние раненых не приводится.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Очаги возгорания локализованы. «В минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — подчеркнул Анохин.

Губернатор добавил, что последствия удара оценят специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Ранее жительница Дорогобужа в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» сравнила взрывную волну во время атаки беспилотников с землетрясением. По ее словам, взрывы были слышны всю ночь. Другая горожанка поделилась, что также видела вертолеты.

Предприятие ПАО «Дорогобуж» занимается производством азотных удобрений. Как выяснила «Лента.ру», прилеты пришлись на цеха аммиака и селитры, в результате чего на заводе начался пожар. Также есть сообщения о попадании по «Дорогобужской ТЭЦ». В квартирах у горожан нет воды.

По данным Минобороны России, в ночь на 25 февраля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 69 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). 14 из них уничтожены над территорией Смоленской области.