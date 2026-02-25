Реклама

01:47, 25 февраля 2026Россия

ВС России ударили по украинской газовой инфраструктуре

Российские «Герани» нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали цели в населенных пунктах Нежин и Носовка Черниговской области Украины.

В январе стало известно, что часть «Гераней-2», которые применяют для поражения украинских объектов, оснастили переносными зенитными ракетными комплексами «Верба» для борьбы с авиацией противника. Также аппарат получил камеру и модем для связи с оператором.

До этого портал Business Insider отмечал, что новый российский дрон-камикадзе, который на Украине отнесли к семейству аппаратов «Герань», получит увеличенную дальность за счет запуска с борта самолета.

