Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:38, 26 февраля 2026Путешествия

Депортированных из США людей заставили 13 часов сидеть в самолете

PYOK: 100 депортируемых из США человек застряли в аэропорту Бостона на 24 часа
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Рейс иммиграционной и таможенной службы США (ICE) с сотней депортированных пассажиров на борту задержали в аэропорту на сутки. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 23 февраля. Boeing 767 авиакомпании Omni Air International вылетел из аэропорта и приземлился в Бостоне для дозаправки перед международными перелетами. При этом сотрудники воздушной гавани получили предупреждение о спецрейсе только за 15 минут до его прибытия. В это время в муниципалитете шла снежная буря, которая задержала отправление на 24 часа. Уточняется, что непогода не помешала американцам провести акцию протеста на аэродроме.

Материалы по теме:
«Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
20 апреля 2020
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

В итоге депортируемых пассажиров заставили сидеть на борту самолета — они провели в салоне 13 часов, затем их транспортировали в терминал. Лайнер, выполняющий поручение ICE, отбыл лишь в 8 часов утра 24 февраля. Сперва он направился в Болгарию, а после сел в Катаре.

Ранее многодетную семью из России четыре месяца держали под стражей в США. Отмечается, что супруги Никита и Оксана, а также трое детей Кирилл, Камилла и Константин находились в иммиграционном центре Диллей с октября 2025 года. Произошедшее они описали как суровое испытание, которое вызвало у детей тревогу, тошноту и страх.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Telegram могут заблокировать в России уже к апрелю, но с одним исключением. Роскомнадзор дал комментарий

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Российскому газу нашли замену

    Раскрыт секрет треугольной вставки на свитшотах

    Кубинские пограничники расстреляли людей на судне под флагом США. Станет ли это поводом для нападения на союзника России?

    Минобороны раскрыло подробности отражения атак на Москву

    Требования Каллас к России назвали чушью

    Силовики задержали похитившего девятилетнюю девочку в Смоленске

    Турист не выжил после избиения в популярной стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok