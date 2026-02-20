Реклама

06:36, 20 февраля 2026Мир

Многодетную семью из России четыре месяца держали под стражей в США

В Техасе освободили семью из России после четырех месяцев под стражей
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kaylee Greenlee / Reuters

Переехавшую в США многодетную семью из России освободили из иммиграционного центра в штате Техас после четырех месяцев содержания под стражей. Об этом сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что супруги Никита и Оксана, а также трое их детей Кирилл, Камилла и Константин находились в иммиграционном центре Диллей с октября 2025 года. Произошедшее они описали как суровое испытание, которое вызвало у детей тревогу, тошноту и страх.

По данным телеканала, россияне планируют остановиться у семьи-спонсора в Калифорнии.

Семью освободили спустя неделю после того, как их адвокат Элора Мукерджи направила письмо с просьбой об освобождении российской семьи по медицинским показаниям. По ее словам, несовершеннолетние содержались под стражей значительно дольше установленного законом 20-дневного срока и были освобождены только после постоянного юридического давления или пристального внимания СМИ. Адвокат также заявила, что целью администрации центра является создание «настолько ужасных и невыносимых» условий, чтобы и взрослые и дети отказывались от рассмотрения своих дел. При этом Министерство внутренней безопасности США опровергло заявления о плохих условиях содержания, заявив, что учреждение оборудовано для размещения семей и что дети получают надлежащую медицинскую помощь, питание и школьное образование.

В январе Миннеаполис стал центром сопротивления мерам президента США Дональда Трампа по ужесточению миграционной политики. В ответ администрация американского президента обвиняет протестующих в терроризме и поощряет действия агентов Иммиграционной и таможенной службы (ICE), пытаясь ограничить миграцию в страну.

