Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:59, 26 февраля 2026Россия

Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих

Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации солдат
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Инициатива делает геномную регистрацию обязательной для солдат, добровольцев, контрактников, а также сотрудников Росгвардии, участвующих в боевых действиях и контртеррористических операциях.

Помимо того, гражданские и госслужащие, обеспечивающие проведение боевой операции, также должны будут проходить процедуру ДНК-теста.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу, отметив, что в случаях, когда боец специальной военной операции (СВО) получил тяжелое ранение или без вести пропал, с помощью ДНК можно будет установить личность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Перечислены уничтожающие зубы продукты

    В Мексике отменили этап Кубка мира по прыжкам в воду

    Москвичей научили кормить залетных птиц

    Ключевой российский переговорщик прибыл в Женеву

    Ксения Алферова заявила о болезни на фоне тайной свадьбы Бероева

    Дослужившаяся до звания подполковника полиции россиянка отказалась проверять бордели

    Путин поручил изменить семейную ипотеку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok