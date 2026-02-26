Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих

Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации солдат

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Инициатива делает геномную регистрацию обязательной для солдат, добровольцев, контрактников, а также сотрудников Росгвардии, участвующих в боевых действиях и контртеррористических операциях.

Помимо того, гражданские и госслужащие, обеспечивающие проведение боевой операции, также должны будут проходить процедуру ДНК-теста.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу, отметив, что в случаях, когда боец специальной военной операции (СВО) получил тяжелое ранение или без вести пропал, с помощью ДНК можно будет установить личность.