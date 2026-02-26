Раскрыта цель новых переговоров США и Украины в Женеве

МИД Швейцарии: Встреча США и Украины в Женеве пройдет в рамках урегулирования

Встреча между представителями США и Украины в Женеве пройдет в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо, его слова приводит РИА Новости.

«Могу подтвердить, что сегодня в Женеве Швейцария организует неформальные переговоры между США и Украиной в рамках продолжающихся переговоров по поводу конфликта на Украине», — отметил дипломат.

По словам Бидо, целью этой встречи является «продолжение дипломатических усилий по продвижению переговорного процесса».

Ранее МИД Швейцарии сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведет новые переговоры с представителями Украины по вопросу урегулирования конфликта с Россией.