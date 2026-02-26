Реклама

Москвич расправился с бывшей девушкой и сбежал за границу

«112»: Суд заочно арестовал москвича, который убил свою бывшую и сбежал из РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Парень расправился со своей бывшей девушкой на юге Москвы и сбежал за границу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, все случилось 21 февраля. Молодой человек напал на девушку в подъезде жилого дома на Ореховом проезде и нанес множество колото-резаных ранений. Потерпевшую госпитализировали, но спасти не смогли.

Следователи возбудили уголовное дело. Суд заочно арестовал нападавшего, он успел вылететь из России сразу после содеянного.

Ранее пенсионерка из Саратова покалечила ножницами сожителя сестры, которого не смогла соблазнить.

