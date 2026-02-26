Москвич расправился с бывшей девушкой и сбежал за границу

«112»: Суд заочно арестовал москвича, который убил свою бывшую и сбежал из РФ

Парень расправился со своей бывшей девушкой на юге Москвы и сбежал за границу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, все случилось 21 февраля. Молодой человек напал на девушку в подъезде жилого дома на Ореховом проезде и нанес множество колото-резаных ранений. Потерпевшую госпитализировали, но спасти не смогли.

Следователи возбудили уголовное дело. Суд заочно арестовал нападавшего, он успел вылететь из России сразу после содеянного.

