Российская пенсионерка покалечила сожителя сестры при попытке соблазнения

МВД: Саратовчанка не смогла соблазнить сожителя сестры и ранила его ножницами

Пенсионерка из Саратова покалечила сожителя сестры, которого не смогла соблазнить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном главке МВД России.

По данным ведомства, все произошло 23 февраля. Компания отмечала День защитника Отечества и распивала алкоголь. В какой-то момент 66-летняя женщина решила соблазнить сожителя своей младшей сестры, но тот не ответил ей взаимностью. Тогда она взяла ножницы и ударила его в грудь, пока родственница отошла в магазин.

Мужчину госпитализировали. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. По решению суда она находится под подпиской о невыезде.

