Силовые структуры
07:31, 26 февраля 2026Силовые структуры

Российский подросток пострадал от выстрела из винтовки

Подросток из Приморья ранил сверстника из пневматической винтовки во время игры
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

Подросток из Приморского края пострадал от выстрела пневматической винтовки во время игры со сверстником. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 26 февраля, сообщили в краевой прокуратуре.

Все произошло в селе Новокачалинск. Двое юношей взяли винтовку у отца одного из них для игры. В какой-то момент мальчик выстрелил, а пуля попала в лицо его 12-летнего друга. Пострадавший получил телесные повреждения.

О произошедшем написали в социальных сетях. Прокуратура проводит проверку.

Ранее мужчина открыл огонь в новосибирском кафе и ранил двух женщин. В отношении него возбуждено уголовное дело.

