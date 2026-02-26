Российский подросток пострадал от выстрела из винтовки

Подросток из Приморья ранил сверстника из пневматической винтовки во время игры

Подросток из Приморского края пострадал от выстрела пневматической винтовки во время игры со сверстником. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 26 февраля, сообщили в краевой прокуратуре.

Все произошло в селе Новокачалинск. Двое юношей взяли винтовку у отца одного из них для игры. В какой-то момент мальчик выстрелил, а пуля попала в лицо его 12-летнего друга. Пострадавший получил телесные повреждения.

О произошедшем написали в социальных сетях. Прокуратура проводит проверку.

