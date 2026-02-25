Реклама

Силовые структуры
12:50, 25 февраля 2026Силовые структуры

Ранивший двух женщин в кафе россиянин попал на видео

В Новосибирске задержан мужчина, ранивший из травмата двух посетительниц кафе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Мужчина открыл огонь в новосибирском кафе и ранил двух женщин. Об этом в среду, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash Siberia и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как один из вооруженных силовиков поднимается по лестнице в заведение и разговаривает со злоумышленником в клетчатой рубашке. Тот стоит с оружием в руках, а затем опускает его и поднимает вверх руки. В этот момент его задерживают.

Как уточняет канал, все произошло в кафе на проспекте Дзержинского. 53-летний мужчина пришел с травматическим оружием и открыл огонь по посетительницам. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, который, желая скрыться от полиции, открыл в их сторону огонь из пистолета.

