Желающий сбежать от полиции россиянин совершил еще несколько преступлений

В Петербурге подозреваемый открыл огонь по полиции во время задержания

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, который, желая скрыться от полиции, совершил еще несколько преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статьям 318 и 30, 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

По версии следствия, вечером 17 февраля четверо полицейских прибыли в квартиру на проспекте Маршала Жукова, чтобы задержать подозреваемого в краже.

Мужчина, поняв, что его собираются задержать, достал травматический пистолет, пригрозил полицейским и выпрыгнул из окна первого этажа. На улице он попытался завладеть автомобилем случайного водителя — выстрелил ему в голову, но не смог довести умысел до конца: помешали полицейские. Тогда злоумышленник открыл огонь в сторону стражей порядка и ударил одного из них. Несмотря на активное сопротивление, сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего.

