Спасение трехлетнего ребенка обернулось для российского инспектора травмами

В Екатеринбурге суд приговорил напавшего на сотрудницу ПДН

В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам колонии строгого режима местного жителя, который в ноябре 2024 года напал на сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчину признали виновным по статье 318 УК РФ. Ранее он был судим.

Инспектор приехала по вызову: в одной из квартир на улице Таганской находилась пьяная мать с трехлетним ребенком. Когда инспектор попросила документы и пригласила женщину проехать в отдел, из комнаты вышел ее нетрезвый сожитель — осужденный. Он схватил сотрудницу ПДН за форму и волосы, попытался вытолкать из квартиры, а затем дважды ударил кулаком по голове — сначала в квартире, потом на лестничной площадке.

