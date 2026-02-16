Реклама

16:46, 16 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин избежал тюрьмы после нападения на полицейского

В Северодвинске осудили мужчину за нападение на полицейского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Северодвинске осудили мужчину за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

По данным следствия, 20 декабря 2025 года на улице в Северодвинске 30-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. Сотрудник полиции потребовал прекратить противоправные действия, на что злоумышленник применил к нему физическую силу. После этого он был задержан.

Суд приговорил мужчину к шести месяцам принудительных работ с удержанием пяти процентов зарплаты в доход государства. Также с осужденного взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что таксист сбил россиянина и отправил инспектору ГИБДД непристойное изображение.

