Россиянин избежал тюрьмы после нападения на полицейского

В Северодвинске осудили мужчину за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

По данным следствия, 20 декабря 2025 года на улице в Северодвинске 30-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. Сотрудник полиции потребовал прекратить противоправные действия, на что злоумышленник применил к нему физическую силу. После этого он был задержан.

Суд приговорил мужчину к шести месяцам принудительных работ с удержанием пяти процентов зарплаты в доход государства. Также с осужденного взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

