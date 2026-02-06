Таксист сбил россиянина и отправил инспектору ГИБДД непристойное изображение

В Москве задержали таксиста за угрозы сотруднику полиции

В Москве задержали таксиста за угрозы сотруднику полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре 2025 года таксист сбил пешехода. Сотрудник ГИБДД связался с правонарушителем и пригласил его в отделение для разбирательства по административному делу. Водитель проигнорировал требование полицейского и стал угрожать насилием ему и его семье. После этого злоумышленник изготовил и отправил инспектору изображение непристойного содержания.

Для защиты чести и достоинства полицейский обратился в подразделение собственной безопасности. По материалам оперативников в отношении таксиста возбуждено уголовное дело. Он задержан и передан в следственные органы.

