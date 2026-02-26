Реклама

09:06, 26 февраля 2026

Новые откровенные фото «самой красивой спортсменки мира» вызвали ажиотаж у фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_paige.renee

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, которую в 2022 году мужской журнал Maxim признал «самой красивой спортсменкой мира», вызвала ажиотаж в сети новыми фото в откровенных нарядах. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одних кадрах 32-летняя звезда гольфа показала фигуру в кожаных облегающих штанах и укороченной толстовке. На других снимках она запечатлела себя с ярким макияжем и в наряде с глубоким декольте, под которым отсутствовал бюстгальтер. Кроме того, знаменитость поделилась снимком в подчеркивающем грудь топе без бретелей.

Поклонники восхитились публикацией Спиранак и принялись обсуждать ее в комментариях. «Ты выглядишь великолепно!», «Словно сияешь», «Ты магнит для наших сердец и душ», «Больше таких фото, пожалуйста», «Шикарная женщина», — восхищались они.

В июле прошлого года Пейдж Спиранак ответила на критику ее откровенных нарядов. Тогда гольфистка заявила, что ей нравится этот стиль в одежде. Кроме того, спортсменка отметила, что принимает себя такой, какая она есть.

