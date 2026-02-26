Пленный рассказал о легендах ВСУ про танк «Алеша»

Пленный Мыхайлов: ВСУ слагают легенды об экипаже танка «Алеша»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) слагают легенды об экипаже танка «Алеша», который разбил колонну украинской бронетехники в Запорожской области в 2023 году. Об этом рассказал пленный украинский контрразведчик и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Мыхайлов, передает ТАСС.

«У нас легенды ходят про ваших танкистов "Алеши". Ваш танк "Алеша" — молодец, красавчик, бесстрашный», — рассказал Мыхайлов.

По его словам, экипаж танка проявил профессионализм, а сама его работа была красивая. Он отметил, что в украинских войсках оценили не только действия солдат, но и грамотность командования.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». В результате действий танкистов были уничтожены восемь единиц бронетехники ВСУ — два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров MaxxPro.