Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:05, 26 февраля 2026Бывший СССР

Пленный рассказал о легендах ВСУ про танк «Алеша»

Пленный Мыхайлов: ВСУ слагают легенды об экипаже танка «Алеша»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) слагают легенды об экипаже танка «Алеша», который разбил колонну украинской бронетехники в Запорожской области в 2023 году. Об этом рассказал пленный украинский контрразведчик и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Мыхайлов, передает ТАСС.

«У нас легенды ходят про ваших танкистов "Алеши". Ваш танк "Алеша" — молодец, красавчик, бесстрашный», — рассказал Мыхайлов.

По его словам, экипаж танка проявил профессионализм, а сама его работа была красивая. Он отметил, что в украинских войсках оценили не только действия солдат, но и грамотность командования.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». В результате действий танкистов были уничтожены восемь единиц бронетехники ВСУ — два танка Т-72Б, бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров MaxxPro.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В старом подвале нашли забытые бутылки с вином на четыре миллиона рублей

    Потанин рассказал о возвращении в банковский бизнес

    Названы наиболее подешевевшие автомобили с пробегом в России

    Ким Чен Ын назвал требование для улучшения отношений с США

    SpaceX запустит для ВСУ 120 спутников

    Топ-менеджер «Макфы» ушел на СВО после обвинений в коррупции

    Джиган потребовал с Самойловой 310 миллионов рублей на фоне развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok