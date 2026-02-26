Реклама

14:36, 26 февраля 2026Мир

Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США

Сикорский: Польша не может позволить себе быть лохом в отношениях с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша по-прежнему остается союзником США, однако не может позволить себе «быть лохом» в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, передает The Guardian.

«Можем ли мы быть уверены, что интересы США будут и впредь совпадать с интересами Польши? Мы были и останемся верным союзником Америки, но мы не можем позволить себе быть лохами», — сказал он.

Министр также высказал опасения, что США могут пойти на уступки России в Восточной Европе в целях ослабить связи Москвы и Пекина.

Ранее Сикорский заявил, что конфликт на Украине определит победителя в борьбе между Россией и Европейским союзом. По его словам, тот, кто одержит верх в этом противостоянии, станет третьей опорой нового глобального баланса сил наряду с США и Китаем.

