Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:45, 26 февраля 2026Мир

Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС

Сикорский: Конфликт на Украине определит победителя между РФ и ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: YOAN VALAT / Pool / Reuters

Конфликт на Украине определит победителя в борьбе между Россией и Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Do Rzeczy.

«На кону войны на Украине стоит не только независимость этой страны и не только безопасность нашего европейского региона. Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», — отметил дипломат.

Глава польского МИД также дал понять, что, с его точки зрения, позиция Варшавы в этом вопросе не вызывает сомнений.

Ранее Сикорский заявил, что безудержный эгоизм отдельных государств, входящих в Европейский союз, приведет к распаду объединения. «Это опасно для безопасности и развития Польши!» — сказал дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Раскрыта виновная в ударе по финансам Минобороны экс-глава регионального управления

    Требование Джигана взыскать с Самойловой 310 миллионов рублей опровергли

    В Госдуме высказались о возможности штрафов за VPN

    В Колумбии произошло извержение грязевого вулкана

    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС

    Минобороны сообщило подробности об ответном массированном ударе по Украине

    Российские маркетплейсы начали терять продавцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok