Глава МИД Польши Сикорский заявил, что национальный эгоизм приведет к распаду ЕС

Безудержный эгоизм отдельных государств, входящих в Европейский союз (ЕС), приведет к распаду объединения. Главное условие развала сообщества назвал глава МИД Польши Радослав Сикорский в своем аккаунте социальной сети Х.

«Что приведет к распаду ЕС? Безудержный национальный эгоизм. Это опасно для безопасности и развития Польши!» — заявил дипломат.

Ранее журнал Politico сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал один из худших кризисов внутри Евросоюза, выступив против плана Брюсселя по предоставлению многомиллиардного кредита Украине.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

