Сообщения об увеличении на 20 процентов платы за питание для детей в России опровергли

Сообщения об увеличении на 20 % платы за питание для российских детей опровергли

В комментариях к постам в социальных сетях появились скриншоты со ссылкой на распоряжение краснодарских властей о том, что с 1 апреля 2026 года в школах Краснодара увеличат на 20 процентов родительскую плату за питание для тех детей, которые не попадают под льготы. Также в мессенджерах были замечены аналогичные новости в скриншотах переписок в родительских чатах, но без привязки к регионам. Эти сообщения оказались фейком.

На скриншоте в приказе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева отсутствовала его подпись, что свидетельствует о недействительности документа, была попытка исправить номер, что недопустимо. Помимо этого, такого документа не было на сайте чиновника.

Оперштаб Кубани оперативно отреагировал на такую информацию и опроверг ее. «Публикуемый документ — плохо сделанный фейк, подготовленный с грубыми нарушениями инструкции по делопроизводству», — написал оперштаб в официальном Telegram-канале. Он уточнил, что в «распоряжении» трижды указаны несуществующие должности — в регионе нет должности «главы администрации (губернатора) Краснодарского края», «первого вице-губернатора» и «департамента образования Краснодарского края».

В министерстве образования и науки края подчеркнули, что действующая система организации горячего питания остается без изменений. Финансирование осуществляется за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов. По поручению президента РФ Владимира Путина с 1 сентября 2020 года бесплатным питанием обеспечены 100 процентов учеников 1-4 классов.

С 2022 года муниципальные образования получают поддержку из краевого бюджета на организацию бесплатного двухразового питания для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе предоставляют компенсацию обучающимся на дому. Кроме того, бесплатным питанием обеспечены школьники из многодетных семей и семей участников спецоперации.

Аналогичное распоряжение о повышении цен на питание детей появилось в Мурманской области и тоже было опровергнуто. Оперштаб Мурманска описал появившийся в соцсетях скриншот документа как поддельный. «Это — фейк! Распространение такой информации — один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», — говорилось в опровержении. Также такого документа не было на официальном портале правовой информации.

К тому же, в Архангельской области назвали фейком похожий указ якобы от губернатора Александра Цыбульского. В Правительстве Архангельской области подтвердили — такого указа не существует и повышения стоимости питания не планируется. Фальшивку выдает еще и нумерация (№9-у от 25 февраля). На официальном портале правовой информации опубликован зарегистрированный 25 февраля указ с более поздним номером 17-у.

Распространившиеся в скриншотах переписок родителей новости о росте платы за питание детей также оказались подделкой. Во-первых, при первом взгляде на эти скриншоты становится понятно, что они сфабрикованы: видно, что текст был наложен сверху на фон, скачущие шрифты, неровное расположение смайликов. Во-вторых, все показанные аватары родителей являются сгенерированными фотографиями несуществующих людей посредством ИИ. Об этом говорят одинаковые неестественные улыбающиеся позы, размытые черты лица и «пластиковая» кожа, которая выглядит идеально гладкой, без пор, морщин или естественных дефектов.

Сообщения о том, что в ряде российских регионов увеличат на 20 процентов родительскую плату за питание для тех детей, которые не попадают под льготы, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».