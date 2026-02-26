В Испании раскрыли возможную судьбу убийцы экс-советника Януковича

Суд Мадрида: Подозреваемого в убийстве Портнова могут арестовать

Подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова после экстрадиции в Испанию могут арестовать без права внесения залога. Об этом сообщил глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес, передает РИА Новости.

«После прибытия в Испанию у подозреваемого будет взято показание, а также состоится судебное заседание, на котором прокуратура, как ожидается, будет ходатайствовать о его заключении под стражу без права внесения залога», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что процесс ведет суд №1 Посуэло-де-Аларкон. В соответствии с испанскими законами, дело будет рассматривать суд присяжных.

О задержании подозреваемого в убийстве Портнова в ФРГ стало известно 25 февраля. Подробности задержания и личность подозреваемого раскрыты не были.

Андрей Портнов был застрелен 21 мая 2025 года возле элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Убитый значился в списке заблокированного в России украинского сайта «Миротворец» как «изменник родины».