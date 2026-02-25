Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:43, 25 февраля 2026Мир

Задержан подозреваемый в убийстве бывшего советника Януковича

Подозреваемого в убийстве бывшего советника Януковича Портнова задержали в ФРГ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

Подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова задержали в ФРГ. Об этом сообщили РИА Новости в полиции Испании.

«Да, в Германии был задержан подозреваемый», — подтвердили испанские правоохранители.

Подробности задержания и личность подозреваемого на данный момент не раскрываются.

Андрей Портнов был застрелен 21 мая 2025 года возле элитной Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Убитый значился в списке скандально известного украинского сайта «Миротворец» как «изменник родины».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже у Зеленского нет такого запрета». Комик Сабуров дал первый концерт после депортации из России. О чем он шутил?

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В Кремле рассказали о смысле встречи Путина и Зеленского

    В России подготовили список автомобилей для использования в такси

    Пекарня выплатила сотруднику 11,1 миллиона рублей из-за затянутой в оборудование руки

    В Раде потребовали привлечь к ответственности задержавших Тимошенко силовиков

    Абдулов предсказал развод Алферовой и Бероева

    64-летняя Елена Яковлева высказалась об отношении к старости фразой «возраст не победишь»

    В Кремле оценили идею встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok