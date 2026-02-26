Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:17, 26 февраля 2026Интернет и СМИ

Звезду детского «Голоса» сбила машина

Звезда колумбийского шоу «Голос. Дети» Гомес попала под машину и не выжила
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @elbolivarense

Звезда колумбийской версии шоу «Голос.Дети», певица Николь Валерия Варгас Гомес попала под машину и не выжила. Об этом сообщает E! News.

Певицу сбил автомобиль, когда она переходила дорогу в колумбийском департаменте Киндио. В результате Гомес получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось. Также жертвой ДТП стал еще один пешеход, 40-летний Уильям Эндрю Пайпа.

Водитель машины скрылся с места происшествия. Его разыскивает местная полиция.

Погибшей телезвезде было 19 лет. Любовь к музыке девушке привила бабушка, которая часто пела для нее в детстве. Гомес начала проявлять вокальные способности в школе и в 2019 году стала участницей четвертого сезона шоу «Голос. Дети». После проекта она поступила в Университет Киндио, где изучала бизнес-управление и выступала в составе вокального ансамбля вуза.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Орбан опубликовал открытое письмо с призывом к Зеленскому

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Пленный рассказал о легендах ВСУ про танк «Алеша»

    Названы уровни возможного снижения цены отсечения для нефти в России

    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетики

    Покупка жилья через эскроу-счета перестала быть безопасной

    Российские компании атаковали хакеры

    Назван эффективный способ замедлить старение мозга

    Раскрыты результаты осмотра телефона загадочно пропавшей в Смоленске девятилетней девочки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok