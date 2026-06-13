МИД Украины заявил, что в стране никогда не разрабатывали ядерное оружие

МИД Украины выпустил заявление после того, как Нацразведка США подтвердила, что правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на территории республики. Внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление в Telegram.

В Киеве утверждают, что сотрудничество с Вашингтоном якобы было нацелено исключительно на реализацию гражданских медицинских проектов. «Украинская сторона никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», — говорится в сообщении.

Кроме того, там обратились к международному сообществу с призывом опираться на официальные отчеты ООН и результаты консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что Вашингтон поддерживал биолаборатории на Украине и в десятках других стран.