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21:22, 13 июня 2026Бывший СССР

На Украине отвергли обвинения в разработке биологического оружия

МИД Украины заявил, что в стране никогда не разрабатывали ядерное оружие
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

МИД Украины выпустил заявление после того, как Нацразведка США подтвердила, что правительство Соединенных Штатов поддерживало биолаборатории с опасными патогенами на территории республики. Внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление в Telegram.

В Киеве утверждают, что сотрудничество с Вашингтоном якобы было нацелено исключительно на реализацию гражданских медицинских проектов. «Украинская сторона никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», — говорится в сообщении.

Кроме того, там обратились к международному сообществу с призывом опираться на официальные отчеты ООН и результаты консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что Вашингтон поддерживал биолаборатории на Украине и в десятках других стран.

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