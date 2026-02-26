Реклама

23:35, 26 февраля 2026Мир

Захарова оценила планы Франции по передаче Украине ядерной бомбы

Захарова критически ответила на попытки Франции опровергнуть данные СВР России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в связи с попыткой посольства Франции опровергнуть сведения Службы внешней разведки (СВР) РФ посоветовала «следить за повесткой». Она высказалась об этом в ходе брифинга.

«Нам чужого не надо, поэтому оставляем сплошное вранье и провокации Елисейскому дворцу», — заявила она, добавив, что это «их прерогатива».

«Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой западных кураторов, вот точно так же мы слышали заявления о том, что "вы все врете". В результате это была вынуждена признать замгоссекретаря США Виктория Нуланд», — напомнила дипломат. В связи с этим Захарова обратилась с просьбой к посольству Франции «следить за повесткой».

Ранее СВР сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

    Захарова оценила планы Франции по передаче Украине ядерной бомбы

