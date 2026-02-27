Реклама

14-летняя дочь Саркози показала фото в наряде с глубоким декольте

14-летняя дочь Николя Саркози Джулия показала фото в откровенном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @AIPeople-c1l

Дочь экс-президента Франции Николя Саркози и супермодели Карлы Бруни Джулия показала фото в откровенном наряде. Его она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

14-летняя наследница знаменитостей предстала перед камерой с наращенными ресницами и в черном топе, оформленном глубоким декольте и чашками пуш-ап. Кроме того, она распустила волосы и сделала яркий макияж с акцентом на губы и скулы.

Фото: @sarkozyjulia

В октябре прошлого года сообщалось, что Джулия Саркози кардинально сменила имидж на фоне приговора отца. Тогда подросток опубликовала кадры из салона красоты, где ей нарастили волосы.

Известно, что суд Парижа признал 70-летнего Саркози виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании ныне покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи в период с 2005 по 2007 год. Экс-политика заключили в парижскую тюрьму Санте 21 октября, но 10 ноября его выпустили. В заточении он провел 20 дней.

