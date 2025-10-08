Ценности
13-летняя дочь Николя Саркози сменила имидж на фоне приговора отца

13-летняя дочь Николя Саркози Джулия сменила имидж на фоне приговора отца
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hair__bylittleluxury

Дочь экс-президента Франции Николя Саркози и супермодели Карлы Бруни Джулия сменила имидж на фоне приговора отца. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

13-летний подросток опубликовала кадры из салона красоты, где ей нарастили волосы. Девочка показала подписчикам новый образ с длинными светлыми волосами. Кроме того, она сделала макияж в нюдовых оттенках и нарастила длинные ресницы.

Ранее стало известно, что парижский суд признал 70-летнего Саркози виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в период с 2005 по 2007 год. Сам бывший президент Франции несколько раз критиковал действующего французского лидера Эммануэля Макрона за его антироссийский курс во внешней политике.

