Саркози вышел из тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози покинул парижскую тюрьму Санте, где он пробыл более 20 дней. Об этом сообщает BFMTV.
«Бывший президент республики был освобожден из тюрьмы сегодня: правосудие удовлетворило его просьбу об освобождении и поместило его под судебный надзор», — отмечается в материале.
Саркози покинул тюрьму на автомобиле с тонированными стеклами в сопровождении полицейских байкеров в 15:00 (17:00 мск), а в 15:15 уже прибыл домой.
Ранее Апелляционный суд Парижа принял решение освободить Саркози из тюрьмы под судебный надзор.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство адвокатов политика, а условием освобождения из тюремного заключения стал запрет на выезд из страны для Саркози.