Саркози вышел из тюрьмы

BFMTV: Саркози покинул парижскую тюрьму Санте
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози покинул парижскую тюрьму Санте, где он пробыл более 20 дней. Об этом сообщает BFMTV.

«Бывший президент республики был освобожден из тюрьмы сегодня: правосудие удовлетворило его просьбу об освобождении и поместило его под судебный надзор», — отмечается в материале.

Саркози покинул тюрьму на автомобиле с тонированными стеклами в сопровождении полицейских байкеров в 15:00 (17:00 мск), а в 15:15 уже прибыл домой.

Ранее Апелляционный суд Парижа принял решение освободить Саркози из тюрьмы под судебный надзор.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство адвокатов политика, а условием освобождения из тюремного заключения стал запрет на выезд из страны для Саркози.

