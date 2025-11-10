Бывшего президента Франции Саркози освободят сегодня под судебный надзор

Бывшего президента Франции Николя Саркози сегодня, 10 ноября, освободят из тюрьмы под судебный надзор. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов политика. Условием судебного контроля является запрет для Саркози выезда из страны.

Саркози был отправлен в парижскую тюрьму «Санте» 21 октября. Предполагается, что бывший французский лидер отбудет пятилетний срок в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. При этом сообщалось, что перед заключением он провел тайную встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Политик столкнулся с неприятными условиями содержания в тюрьме из-за постоянных издевательств и попыток помешать ему уснуть. В частности, сообщалось, что заключенные выкрикивали оскорбления и требовали Саркози «показать свою голову». В результате одного из происшествий к экс-президенту даже пришли двое полицейских.

6 ноября стало известно, что Саркози радикально сократил свой рацион из-за опасений за здоровье. По сведениям источника, приближенного к политику, бывший президент сознательно ограничил свое меню и согласился есть только йогурты, которые считает единственным безопасным продуктом.