Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:53, 10 ноября 2025Мир

Саркози освободят

Бывшего президента Франции Саркози освободят сегодня под судебный надзор
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бывшего президента Франции Николя Саркози сегодня, 10 ноября, освободят из тюрьмы под судебный надзор. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов политика. Условием судебного контроля является запрет для Саркози выезда из страны.

Саркози был отправлен в парижскую тюрьму «Санте» 21 октября. Предполагается, что бывший французский лидер отбудет пятилетний срок в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. При этом сообщалось, что перед заключением он провел тайную встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Политик столкнулся с неприятными условиями содержания в тюрьме из-за постоянных издевательств и попыток помешать ему уснуть. В частности, сообщалось, что заключенные выкрикивали оскорбления и требовали Саркози «показать свою голову». В результате одного из происшествий к экс-президенту даже пришли двое полицейских.

6 ноября стало известно, что Саркози радикально сократил свой рацион из-за опасений за здоровье. По сведениям источника, приближенного к политику, бывший президент сознательно ограничил свое меню и согласился есть только йогурты, которые считает единственным безопасным продуктом.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская нефтяная компания объявила форс-мажор на месторождении

    Минобороны показало кадры боев близ Красноармейска

    ЕС придумал еще один орган против России

    Открыт безопасный путь предотвращения инфаркта и инсульта

    Врач назвала главное правило защиты от ботулизма

    Названы сроки перехода Красноармейска под контроль России

    Россиянин давал пощечины детям на улице и попал на видео

    «Мы остановимся, а Россия нет». США прекратили поставки оружия для Украины. Почему это произошло и когда они могут возобновиться?

    Российских операторов сотовой связи обяжут выполнять требование ФСБ

    Момент задержания восьмерых диверсантов в российском регионе попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости