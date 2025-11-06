Из жизни
15:44, 6 ноября 2025Из жизни

Бывший президент Франции в тюрьме согласился есть только йогурты

Бывший президент Франции Саркози отказался в тюрьме от всей еды, кроме йогуртов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Экс-глава Франции Николя Саркози, отбывающий наказание в парижской тюрьме Сантэ, радикально сократил свой рацион из-за опасений за здоровье. Об этом сообщает издание Le Point.

По сведениям источника, приближенного к политику, бывший президент сознательно ограничил свое меню и согласился есть только йогурты, которые считает единственным безопасным продуктом. «Осознавая враждебное отношение к себе со стороны многих сокамерников, он отказался прикасаться к любой еде, которую ему приносят в камеру. Из страха, что кто-то мог плюнуть в его пищу или сделать что-то похуже», — пояснил источник.

При этом осужденный политик не стал пользоваться правом самостоятельно готовить еду в тюрьме, поскольку, по словам его знакомого, «не умеет даже варить яйца, да и не делает этого из принципа».

Саркози был приговорен к пяти годам лишения свободы в конце сентября по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании ливийскими властями.

Ранее Саркози столкнулся с неприятными условиями содержания в тюрьме из-за постоянных издевательств и попыток помешать ему уснуть. Бывший президент якобы провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста.

