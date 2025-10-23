Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 23 октября 2025Мир

Стало известно об издевательствах над Саркози в тюрьме

Daily Mail: Заключенные криками и издевательствами не дают Саркози спать
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бывший президент Франции Николя Саркози столкнулся с неприятными условиями содержания в тюрьме из-за постоянных издевательств и попыток помешать ему уснуть. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников», — отмечается в материале издания.

В частности, сообщается, что заключенные выкрикивают оскорбления и требуют бывшего главу государства «показать свою голову». В результате одного из происшествий к Саркози даже пришли двое полицейских.

Ранее Саркози был отправлен в парижскую тюрьму «Санте». Предполагается, что бывший французский лидер отбудет пятилетний срок в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. При этом сообщалось, что перед заключением он провел тайную встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Путин назвал принятие одного решения частным делом каждого россиянина

    Главу российской госкорпорации арестовали после показаний бывшего топ-менеджера

    Сорока напала на женщину и повредила ей лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости