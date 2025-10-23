Стало известно об издевательствах над Саркози в тюрьме

Daily Mail: Заключенные криками и издевательствами не дают Саркози спать

Бывший президент Франции Николя Саркози столкнулся с неприятными условиями содержания в тюрьме из-за постоянных издевательств и попыток помешать ему уснуть. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников», — отмечается в материале издания.

В частности, сообщается, что заключенные выкрикивают оскорбления и требуют бывшего главу государства «показать свою голову». В результате одного из происшествий к Саркози даже пришли двое полицейских.

Ранее Саркози был отправлен в парижскую тюрьму «Санте». Предполагается, что бывший французский лидер отбудет пятилетний срок в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. При этом сообщалось, что перед заключением он провел тайную встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном.