Мир
10:52, 21 октября 2025

Саркози отправился в тюрьму

Экс-президент Франции Саркози отправился в парижскую тюрьму Санте
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Экс-президент Франции Николя Саркози отправился в парижскую тюрьму Санте. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что бывший французский лидер отбудет пятилетний срок в связи с приговором по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании.

Ранее стало известно, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон тайно встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму. Вместе политики провели более часа.

25 сентября парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным. По данным следствия, Саркози через своих ближайших соратников заключил «коррупционный пакт» с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи с целью получить дополнительное финансирование для своей избирательной кампании на президентских выборах 2007 года.

