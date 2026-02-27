Реклама

16:15, 27 февраля 2026МирЭксклюзив

Названы последствия удара Афганистана по ядерным объектам Пакистана

Дандыкин: Есть риск ядерной катастрофы из-за конфликта Афганистана и Пакистана
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Противостояние Пакистана и Афганистана может перерасти в крупный ядерный конфликт, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он призвал ООН вмешаться и попытаться примирить стороны, чтобы не допустить страшных последствий.

«Пакистан, хоть и не входит в официальную пятерку ядерных держав, все равно обладает ядерным оружием. Так же, как, к примеру, Индия, КНДР и, как говорят некоторые, Израиль. Только у Пакистана оно есть точно», — сказал Дандыкин.

По его словам, противостояние с Афганистаном, который уже, как сообщается, нанес удар по ядерным центрам противника, может привести к серьезной ядерной катастрофе.

«Конечно, таких стратегических возможностей, как, например, у России и США, у Пакистана нет. Но тактическое оружие есть. Есть ракеты, бомбы, так что ситуация очень напряженная. Надо как-то договариваться. По-хорошему, в дело должен вступить ООН и попытаться развести стороны, иначе может случиться беда», — предупредил военный эксперт.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва.

