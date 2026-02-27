Реклама

05:14, 27 февраля 2026

Названы самые бесполезные услуги автосервиса

Мастера техцентра перечислили четыре бесполезные автомобильные услуги
Марина Аверкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В связи с изменившейся рыночной ситуацией и постоянным ростом цен на новые автомобили, многие автовладельцы пересмотрели свое отношение к уже имеющимся машинам. Они все больше внимания уделяют продлению срока службы «старушек». «Лента.ру» выяснила у специалистов автотехцентра «Клуб 4x4», какие услуги автосервиса можно смело назвать бесполезной тратой денег.

Первой в списке сомнительных оказалась полировка лобового стекла. Из-за песка, грязи и реагентов «лобовуха» быстро теряет прозрачность, покрываясь сетью мельчайших царапин. Мастерские предлагают «спилить» поврежденный слой, обещая прозрачность в среднем за 5 тысяч рублей, что значительно дешевле замены. Однако, как пояснили специалисты, эффект от такой шлифовки длится не более нескольких месяцев. После первой же зимы стекло затирается дворниками еще сильнее, становясь более мутным, чем до полировки.

Второй спорной услугой назвали правку литых дисков. Многие объявления обещают вернуть геометрию дискам за пару дней. Со стальными штампованными колесами это работает, но с литыми все иначе. Технология требует разогрева в муфельной печи и «отпуска» металла перед правкой, иначе структура теряет прочность. Без этой процедуры диск после наезда на яму погнется снова. Если колесо не балансируется грузиками, проще купить новое, так как полноценный нагрев есть далеко не в каждом сервисе.

Третья ситуация касается ремонта подвески. Дефицит запчастей возродил моду на перепрессовку сайлент-блоков в рычагах. Но процедура актуальна только для стальных деталей. В современных иномарках последних лет широко применяется алюминий. В алюминиевый рычаг новую резинку запрессовать невозможно, так как старая выжигается, а новая не держится в посадочном месте. Спустя 15–20 километров пробега она вылетает, и подвеска начинает греметь. Итог — неизбежная замена узла в сборе.

Еще одна сомнительная услуга — проточка тормозных дисков. К этой мере прибегают все реже, отмечают механики. Убрать «волну» или глубокие борозды можно только на фрезерном станке, но при этом диск теряет в толщине. Слишком тонкий металл перегревается, не справляется с отводом тепла, а суппорт начинает стучать. В итоге тормозной путь увеличивается, и безопасность оказывается под угрозой. Восстановление имеет смысл в исключительных случаях.

На попытках отремонтировать расходники сэкономить не получится, объясняют специалисты. Детали, подверженные естественному износу, требуют только замены на оригинальные изделия.

Ранее были названы наиболее подешевевшие автомобили с пробегом в России. Абсолютным лидером по темпам удешевления стал минивэн Mercedes-Benz V-Class. Его средняя стоимость на вторичном рынке сократилась на 20,2 процента.

