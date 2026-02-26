Названы наиболее подешевевшие автомобили с пробегом в России

ТАСС: Лидером по снижению цены на вторичном рынке стал Mercedes-Benz V-Class

Эксперты платформы «Авто.ру Бизнес» проанализировали цены на машины с пробегом и выяснили, какие модели больше всего потеряли в цене по итогам января 2026 года. Полученными данными с ТАСС поделился коммерческий директор платформы Даниил Шкурыгин.

Абсолютным лидером по темпам удешевления стал минивэн Mercedes-Benz V-Class. Его средняя стоимость на вторичном рынке уменьшилась на 20,2 процента, опустившись до отметки в 8,9 миллиона рублей. Следом идет кроссовер Chery Tiggo 4, который стал доступнее на 19,9 процента (до 1,2 миллиона рублей). Замыкает тройку лидеров Exeed LX, стоимость которого снизилась на 19,4 процента (до 1,8 миллиона).

В десятку моделей с наиболее заметным снижением стоимости также вошли Haval Jolion (на 17,8 процента), Mercedes-Benz S-Class (на 15,9), Range Rover (на 15), Exeed TXL (на 14,6), Cadillac Escalade (на 14,3), Kia Rio (на 14,1) и Geely Coolray (на 14).

По словам эксперта, за последний год сегмент машин с пробегом находился под влиянием устойчивой тенденции к удешевлению. Это было связано со значительным расширением ассортимента предложений во всех ценовых категориях от частных продавцов на фоне сдержанного покупательского спроса. Но в минувшем январе специалисты отметили незначительное повышение средней цены на подержанные автомобили.

