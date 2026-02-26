Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
11:13, 26 февраля 2026Авто

Названы наиболее подешевевшие автомобили с пробегом в России

ТАСС: Лидером по снижению цены на вторичном рынке стал Mercedes-Benz V-Class
Марина Аверкина

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Эксперты платформы «Авто.ру Бизнес» проанализировали цены на машины с пробегом и выяснили, какие модели больше всего потеряли в цене по итогам января 2026 года. Полученными данными с ТАСС поделился коммерческий директор платформы Даниил Шкурыгин.

Абсолютным лидером по темпам удешевления стал минивэн Mercedes-Benz V-Class. Его средняя стоимость на вторичном рынке уменьшилась на 20,2 процента, опустившись до отметки в 8,9 миллиона рублей. Следом идет кроссовер Chery Tiggo 4, который стал доступнее на 19,9 процента (до 1,2 миллиона рублей). Замыкает тройку лидеров Exeed LX, стоимость которого снизилась на 19,4 процента (до 1,8 миллиона).

В десятку моделей с наиболее заметным снижением стоимости также вошли Haval Jolion (на 17,8 процента), Mercedes-Benz S-Class (на 15,9), Range Rover (на 15), Exeed TXL (на 14,6), Cadillac Escalade (на 14,3), Kia Rio (на 14,1) и Geely Coolray (на 14).

По словам эксперта, за последний год сегмент машин с пробегом находился под влиянием устойчивой тенденции к удешевлению. Это было связано со значительным расширением ассортимента предложений во всех ценовых категориях от частных продавцов на фоне сдержанного покупательского спроса. Но в минувшем январе специалисты отметили незначительное повышение средней цены на подержанные автомобили.

Ранее специалисты техцентра назвали основные причины запотевания стекол в салоне автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Названы причины желания США ударить по Ирану

    Вымогавшие деньги у российского бизнесмена сотрудники ФСБ оказались аферистами

    Россиянин вытащил водителя из объятой пламенем машины

    Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась по городу после смены имиджа

    В России станет меньше подходящих под льготную ипотеку квартир

    В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»

    Врач объяснила появление испугавшего блогеров эффекта офисных ягодиц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok