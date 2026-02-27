Реклама

Из жизни
17:35, 27 февраля 2026Из жизни

По ошибке освобожденный насильник сбежал из страны и поехал кататься на лыжах

В Великобритании насильник, освобожденный по ошибке, уехал кататься на лыжах
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Wikipedia

В Великобритании мужчина, которого по ошибке выпустили из лондонской тюрьмы Уормвуд-Скрабс, отказался явиться на судебное заседание из-за травмы. Об этом сообщает Daily Star.

Британец, обвиняемый в изнасиловании, сбежал из страны сразу после внезапного освобождения. Его выпустили из-за судебного клерка, который перепутал его дело с делом другого заключенного и отправил в тюрьму распоряжение об освобождении под залог. Суд должен был начаться в конце февраля, однако адвокат насильника сообщила суду, что ее клиент уехал и не может явиться на заседание, поскольку повредил колено, катаясь на лыжах. По ее словам, он передвигается в инвалидном кресле, и врачи прописали ему десятидневный покой.

Судья Мартин Эдмундс, уже выписавший ордер на арест, выразил сомнение в достоверности медицинской справки, отметив, что она не доказывает, что обвиняемый не в состоянии путешествовать. Прокурор намекнул на возможность заочного процесса, однако суд отложил дело как минимум до июня.

Представитель суда пообещал разобраться в причинах «чрезвычайно редкой» ошибки, которая позволила насильнику уехать за границу.

Ранее британская полиция два дня искала гражданина Эфиопии Хадуша Кебату, которого приговорили к году заключения за изнасилование 14-летней девочки. Мужчину по ошибке выпустили из тюрьмы в графстве Эссекс 24 октября.

