Экономика
10:16, 27 февраля 2026Экономика

Российская пшеница хлынет в постсоветскую республику

Зерновой союз Казахстана: Импорт пшеницы из России вырастет более чем в три раза
Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам сельскохозяйственного сезона 2025-2026 годов поставки российской пшеницы в Казахстан вырастут более чем в три раза, до 1,2 миллиона тонн. Это спрогнозировал представитель Зернового союза этой постсоветской республики Евгений Карабанов. Его процитировало ТАСС.

Он подчеркнул, что российское зерно приобретается не для перепродажи за границу. Его основные покупатели — казахстанские переработчики. В сельскохозяйственном сезоне 2024/25 годов импорт пшеницы из России оценивался в 282 тысячи тонн.

Кроме того, Карабанов рассказал, что, несмотря на сокращение посевных площадей, Казахстан в 2025 году смог собрать рекордный урожай пшеницы, который составил 19,3 миллиона тонн. На внешние рынки республика готова поставить 12,85 миллиона тонн. Ее основными покупателями являются Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Киргизия.

С 1 по 20 февраля Россия экспортировала 1,66 миллиона тонн пшеницы, или на 10,6 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако в феврале этого года пшеница отгружалась в 19 стран, хотя год назад речь шла о 26. В списке покупателей этого продукта на первом месте находится Египет, купивший 416,9 тысячи тонн, или на 42 процента меньше, чем год назад.

