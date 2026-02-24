От российской пшеницы отказались семь стран

РЗС: В феврале число покупателей российской пшеницы упало с 26 до 19 стран

С 1 по 20 февраля Россия экспортировала 1,66 миллиона тонн пшеницы. Эти данные Российского зернового союза (РЗС) процитировало Интерфакс.

Достигнутый результат оказался на 10,6 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, как пояснила директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина, в феврале этого года пшеница отгружалась в 19 стран, хотя год назад речь шла о 26.

В списке покупателей этого продукта на первом месте традиционно расположился Египет, купивший 416,9 тысячи тонн, или на 42 процента меньше, чем год назад. Вторая позиция досталась Кении, а третья — Турции, поставки в которую выросли почти в 2,9 раза, до 214,2 тысячи тонн.

Кроме того, в Судан было отправлено 145,5 тысячи тонн, а в Ирак — 108 тысяч тонн. Как подчеркнула Тюрина, Израиль нарастил импорт российской пшеницы на 33 процента, до 82,7 тысячи тонн, а Нигерия — на восемь процентов, до 64,6 тысячи тонн.

По итогам прошлого месяца суммарные объемы поставок российской пшеницы в Грузию выросли на 21 процент в деньгах в годовом выражении.